РИАМО - 16 июл. В парке развлечений «Остров Мечты» 18 июля заработает новый экстремальный аттракцион темная катальная гора «Полет в тоннеле», расположенный в тематической зоне «Черепашки-ниндзя», говорится в сообщении пресс-службы парка.

Максимальная высота, которой достигнут гости на катальной горе – 24 метра. Катание будет проходить на скорости 80 километров в час и продлится около двух минут. Вагонетки разгоняются всего за четыре секунды.

«По задумке, которая отражена в тематизации горки, Черепашки-ниндзя под руководством Донателло изобрели скоростной поезд. Для его строительства они использовали детали механизмов коварного ученого Шреддера, который теперь попытается их остановить», - сказал технический директор тематического парка «Остров Мечты» Иван Шоль.

На маршруте длиной 500 метров посетителей ждут мертвая петля, петля с переворотом и захватывающие перепады высоты.

Посетители смогут полностью погрузиться в сюжет мультфильма еще с момента ожидания в очереди. Им предстоит пройти через заброшенную станцию нью-йоркского метро, попасть в секретные ходы ниндзя-героев, побывать в их убежище и скрыться на скоростном поезде от злодеев.

Парк развлечений «Остров Мечты» открывается 18 июля после профилактического закрытия.