РИАМО - 16 июл. Мосгорсуд в четверг признал законным арест советника главы «Роскосмоса» и экс-журналиста Ивана Сафронова, которому предъявлены обвинения в государственной измене, сообщает РИА Новости.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности уголовного дела. Журналистов допустили только до оглашения постановления.

«Постановление Лефортовского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения», — огласила решение судья Наталья Коновалова.

Ранее адвокаты просили изменить Сафронову меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Сафронов был задержан 7 июля. По версии ФСБ, он мог передавать спецслужбам Чехии сведения, составляющие гостайну.