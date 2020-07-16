РИАМО - 16 июл. Главгосстройнадзор Подмосковья оштрафовал шесть фирм-застройщиков на общую сумму 905 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Главным управлением государственного строительного надзора Московской области <...> было рассмотрено 12 дел об административных нарушениях, по шести из которых вынесены постановления о наложении штрафных санкций на сумму 905 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Три штрафа на 300 тысяч рублей выписали за нарушение требований нормативных документов в строительстве. Еще один штраф на 100 тысяч рублей был выписан за нарушение сроков направления извещения о начале строительства.

За строительство без разрешения наказали одного застройщика, выписав штраф в 5 тысяч рублей. За эксплуатацию объекта без разрешения на ввод его в эксплуатацию также был выписан один штраф размеров в 500 тысяч рублей. Еще пять строительных фирм получили предупреждения.

С начала 2020 года Главгосстройнадзор Подмосковья рассмотрел 458 административных дел на общую сумму свыше 38 миллионов рублей.