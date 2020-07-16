РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. Единый день голосования по формированию составов Общественных палат Московской области состоится 18 июля, кандидатами в члены Общественной палаты городского округа Люберцы стал 81 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Голосование пройдет в онлайн-формате на сайте Общественной палаты Московской области (https://opmosreg.ru/) с 9:00 до 18:00.

«Для жителей Люберец, которые по тем или иным причинам не могут проголосовать через интернет, предусмотрена возможность отдать свой голос в аппарате Общественной палаты городского округа по адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет 117. Для этого необходимо заранее записаться по телефону: 8 (495)-503-40-36», - говорится в сообщении.

Список кандидатов представлен на сайте администрации округа. Голосовать может любой желающий после прохождения регистрации. Выбрать можно несколько кандидатов, но не более 45 человек (по количеству мест в муниципальной Общественной палате).

Среди кандидатов в люберецкую Общественную палату – профессионалы из различных сфер деятельности: педагоги, врачи, спортсмены, журналисты, представители общественных организаций.

В целом, войти в состав Общественной палаты округа могут представители общественных и иных некоммерческих объединений, инициативных групп, а также активные жители округа в порядке самовыдвижения. Не имеют права избираться в Общественную палату лица без регистрации в Московской области, члены партий и граждане с судимостью.

С 3 по 31 августа в подмосковном регионе пройдет отбор и утверждение членов муниципальных Общественных палат. Формирование состоит из трех частей: первую выбирает губернатор, вторую и третью - Общественная палата Московской области и совет депутатов городского округа.

В сентябре планируется проведение первого пленарного заседания нового состава Общественной палаты, в ходе которого будет избран ее председатель, а также утверждены регламент, перечень и председатели профильных комиссий.