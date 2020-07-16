РИАМО - 16 июл. Новый учебный корпус средней общеобразовательной школы №9 на улице Советской в Серпухове построен на 82%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Строительные работы по возведению нового учебного корпуса ведутся по графику. Открыть блок начальной школы планируют уже в августе текущего года.

«По состоянию на 16 июля работы выполнены на 82%. На строительной площадке задействовано 158 рабочих. Они проводят внутреннюю отделку помещений, монтаж дверей, завершают кровельные и фасадные работы. Объект будет введен в срок», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В новом учебном корпусе будут проходить занятия для учеников начальных классов. Всего здание будет вмещать 200 школьников. Его площадь составит примерно 3 тысячи квадратных метров. На территории объекта будут располагаться учебные классы, спортзал, пищеблок и столовая.