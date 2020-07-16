РИАМО - 16 июл. Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья не нашли нарушений во время проверки строительства школы в Ногинске, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Физическая готовность объекта сегодня – 45%. На объекте ведутся работы по монтажу внутренних перегородок и внутренних инженерных систем, отделочные работы и устройство кровли», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.
Он добавил, что школу в Ногинске планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале следующего года. Сейчас на объекте работают 14 человек. Работы ведутся в штатном режиме.
За ходом ведения строительных работ можно наблюдать, скачав мобильное приложение «Подмосковные стройки».
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