РИАМО - 16 июл. Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья не нашли нарушений во время проверки строительства школы в Ногинске, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Физическая готовность объекта сегодня – 45%. На объекте ведутся работы по монтажу внутренних перегородок и внутренних инженерных систем, отделочные работы и устройство кровли», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что школу в Ногинске планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале следующего года. Сейчас на объекте работают 14 человек. Работы ведутся в штатном режиме.

За ходом ведения строительных работ можно наблюдать, скачав мобильное приложение «Подмосковные стройки».