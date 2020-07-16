РИАМО - 16 июл. За прошедшие сутки в 21 городском округе Подмосковья не выявили ни одного нового случая заражения Covid-19, всего в регионе за сутки выявили 174 новых случаев инфицирования, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

Так, ни один случай заражения Covid-19 не выявили в городских округах Бронницы, Власиха, Звездный городок, Ивантеевка, Истра, Кашира, Красноармейск, Краснознаменск, Лосино-Петровский, Можайский, Молодежный, Озеры, Протвино, Пущино, Реутов, Рузский, Серебряные Пруды, Ступино, Черноголовка, Чехов, Шаховская.

В Красногорске выявили 21 случай инфицирования, в Мытищах — 17, в Химках — 11, в Одинцовском округе — 10. Также в Королеве зарегистрировали девять новых случаев Covid-19, в Солнечногорске и Воскресенске — по восемь, в Домодедове и Егорьевске — по семь.

По шесть случаев заражения выявили за сутки в Балашихе и Орехово-Зуевском округе, по пять — в Наро-Фоминском округе, Фрязине, Электростали, а еще четыре — в Богородском округе. Кроме того, по три случая инфицирования зафиксировали в Жуковском, Лобне и Луховицах, по два — в Дзержинском, Дмитровском округе, Долгопрудном, Дубне, Коломне, Лотошине, Павловском Посаде, Подольске, Сергиево-Посадском округе, Талдоме, Шатуре и Щелкове.

Также по одному случаю коронавируса выявили за сутки в Волоколамске, Зарайске, Клину, Котельниках, Ленинском округе, Лыткарине, Люберцах, Пушкинском и Раменском округах, Рошале, Серпухове и Электрогорске.

Помимо этого, в медучреждениях региона проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе из столицы.

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Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- Порядка 750 предприятий общественного питания Подмосковья готовы возобновить работу. Для них разработан стандарт организации работы.

- Российским медикам, боровшимся с Covid-19, могут разрешить досрочный выход на пенсию. Сейчас документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве.

- Российские врачи провели свыше 24 миллионов тестов на коронавирус. Под наблюдением специалистов находятся более 270 тысяч человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В четверг в Москве зафиксировали самый низкий показатель заразившихся коронавирусной инфекцией с начала апреля. За сутки в городе выявили 531 новый случай Covid-19.

- За последние сутки в России зафиксировали 6 428 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 174 случая заражения. В Москве - 531 случай

- Собянин выразил надежду, что Москва избежит «жесткой» вспышки коронавируса.

То, что происходит в мире, в России и в других странах, это абсолютно закономерно. Потому что страны и континенты – это же не город. В город попал вирус и прошел свой путь – со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например, у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим.

- За последние сутки в столице умерли 24 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4258.