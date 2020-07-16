РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июл. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 21 новый случай Covid-19, общее число заразившихся в округе превысило 3 тысячи, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявлено 174 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

«Всего в Московской области зафиксировано 61 233 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1033 заболевших. Выздоровели и выписались 42 372 человека. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 3020 (+21)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.