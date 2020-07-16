РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. В подмосковном Подольске 180 ребят привезли в первую смену загородных лагерей, говорится в сообщении администрации округа.

«Первая летняя смена началась в загородных оздоровительных лагерях Подольск в четверг, 16 июля. В этот день ребята отправились в МУ ДЮОЦ «Мечта» (120 человек) и МУ ДЮОЦ «Ромашка» (60 человек). В 2020 году лагеря будут заполнены на 50% своей мощности. Смены продлятся 21 день», - говорится в сообщении.

В преддверии открытия лагерей условия и безопасность пребывания детей оценила межведомственная комиссия. Проверяли по нескольким направлениям – пожарной безопасности, медицинскому обслуживанию, благоустройству территории, готовности пищеблока, корпусов. В итоге комиссия пришла к выводу, что учреждения к приему детей готовы.

В лагерях в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса провели генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств. Во всех местах пребывания детей установили бактерицидные рециркуляторы воздуха и дозаторы с антисептиками. Сотрудники прошли медицинский осмотр с расширенным количеством анализов в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

В каждой смене будут работать врач и медсестра, которые ежедневно будут проверять температуру у детей и персонала.

«Перед посадкой в автобусы мы проверяем у детей справку о состоянии здоровья и справку об эпидокружении. По рекомендации Роспотребнадзора, и дети, и вожатые, и сотрудники после того, как заедут в лагерь, уже не выезжают до конца смены. Не разрешаются визиты родителей и передача посылок», — сказал директор МУ ДЮОЦ «Мечта» Алексей Бекетов.

Он добавил, что, если во время пребывания у ребенка, например, сильно разболелся зуб, то мы вызываем родителей, они забирают ребенка, но больше в лагерь он вернуться не может.

В 2020 году ввели запрет на проведение в помещениях мероприятий, где участвуют несколько отрядов. Большую часть мероприятий организуют на свежем воздухе.

С 3 августа в Подольске на базе 34 образовательных организаций откроют городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. Продолжительность смены составит 21 день, наполняемость отрядов – 12 человек. Всего городские лагеря при школах примут 2840 ребят. Во временных бригадах для молодежи на базе муниципальных учреждений смогут потрудиться более 1000 юных подольчан.