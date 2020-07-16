РИАМО - 16 июл. Начались ремонтно-реставрационные работы по сохранению внешнего облика зданий московского подворья Вааламского монастыря рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма», сообщается на сайте финансово-хозяйственного управления РПЦ.

По периметру фасадов есть многочисленные трещины, практически на всей поверхности происходит отслоение штукатурки от кирпичных стен. Металлическое покрытие декоративных элементов и система водоотведения во многих местах повреждена, а оконные блоки требуют замены.

«Предусматривается реставрация гранитного цоколя, колонн и ступеней, кирпичной кладки, штукатурки и архитектурного декора, металлических окрытий и водосточных труб, кованых козырьков и решеток, а на завершающем этапе – расчистка мозаичных панно и воссоздание утраченных фрагментов мозаики», – говорится в сообщении.

После проведения конкурсного отбора по выбору подрядной организации выполнение работ было возложено на специалистов компании «РСК «ГЕФЕСТ». Работы закончат в ноябре этого года.