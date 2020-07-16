РИАМО - 16 июл. В обучении сотрудников московских ЗАГСов будут использовать VR-технологии, программа позволит освоить приемы ораторского искусства, научит правильно действовать в нестандартных ситуациях и улучшить навыки создания праздничной атмосферы для участников церемоний, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Программу обучения с применением технологии виртуальной реальности разработали специально для сотрудников столичных загсов. Курс должны пройти более 200 человек, четверть из которых уже успешно завершила обучение.

«Ведущий торжественной церемонии — это профессия, требующая особой подготовки. Для ее освоения необходимы специальные знания и умения. Задача ведущего свадебной церемонии — не только оказать государственную услугу в виде заключения брака, но и подарить праздник молодоженам в один из самых значимых для них дней», — сказала исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Программу обучения пройдут ведущие торжественных церемоний бракосочетания, имянаречения и чествования юбиляров семейной жизни. Обучение продолжается 72 часа, часть времени уделяется интерактивным VR-тренажерам.

В виртуальной реальности можно безопасно экспериментировать с разными вариантами поведения, выбирать варианты действий и сравнивать последствия выбора каждого из них.

На сегодняшний день в ЗАГСах и дворцах бракосочетания Москвы посетители могут получить услуги при личном обращении без предварительной записи. С 23 июня возобновлены церемонии бракосочетания, а с 26 июня вновь можно провести выездную церемонию на необычных городских площадках. Подать заявление молодожены могут через единый портал госуслуг или лично в отделе ЗАГС.