РИАМО - 16 июл. В обучении сотрудников московских ЗАГСов будут использовать VR-технологии, программа позволит освоить приемы ораторского искусства, научит правильно действовать в нестандартных ситуациях и улучшить навыки создания праздничной атмосферы для участников церемоний, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Программу обучения с применением технологии виртуальной реальности разработали специально для сотрудников столичных загсов. Курс должны пройти более 200 человек, четверть из которых уже успешно завершила обучение.
Программу обучения пройдут ведущие торжественных церемоний бракосочетания, имянаречения и чествования юбиляров семейной жизни. Обучение продолжается 72 часа, часть времени уделяется интерактивным VR-тренажерам.
В виртуальной реальности можно безопасно экспериментировать с разными вариантами поведения, выбирать варианты действий и сравнивать последствия выбора каждого из них.
На сегодняшний день в ЗАГСах и дворцах бракосочетания Москвы посетители могут получить услуги при личном обращении без предварительной записи. С 23 июня возобновлены церемонии бракосочетания, а с 26 июня вновь можно провести выездную церемонию на необычных городских площадках. Подать заявление молодожены могут через единый портал госуслуг или лично в отделе ЗАГС.
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