РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. Сотрудники полиции Люберец задержали уроженца Средней Азии, который отобрал у мужчины барсетку с денежными средствами, говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть Ухтомского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от 54-летнего жителя Москвы о том, что неизвестные молодые люди под предлогом продажи автомобиля напали на него, причинили ему телесные повреждения и похитили барсетку с денежными средствами. Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими по горячим следам был установлен и задержан один из подозреваемых в разбое. Им оказался 22-летний уроженец Средней Азии», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В ходе личного досмотра задержанного обнаружены и изъяты денежные средства, принадлежащие заявителю. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД России «Люберецкое» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой».

Люберецким городским судом Московской области в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к совершению преступления, и установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.