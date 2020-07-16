РИАМО - 16 июл. Еще двух юридических лиц оштрафовали по 200 тысяч рублей за распространение борщевика Сосновского на их угодьях, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Компании владеют крупными участками сельскохозяйственной земли. В Шаховской обнаружили 205 гектаров опасного растения, в Клину - 125,6 гектара.

«Нарушения были обнаружены в рамках работы муниципального земельного контроля округов и материалы направлены в административные комиссии Клина и Шаховской», - говорится в сообщении.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, с конца 2018 года административные комиссии городских округов Подмосковья получили полномочия по рассмотрению дел и начислению штрафов за непроведение мер по борьбе борщевиком.

Правообладатель в Клину уже оплатил свой штраф.

Борщевик Сосновский - крупное травянистое растение, вид рода Борщевик семейства Зонтичные. Растение обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги.