РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. Фильм Вадима Шмелева «Подольские курсанты» о подвиге курсантов артиллерийского и пехотного училищ в октябре 1941 года покажут в США и Великобритании, сообщается на сайте администрации округа.

«Фильм Вадима Шмелева «Подольские курсанты», рассказывающий о подвиге курсантов Подольских артиллерийского и пехотного училищ в октябре 1941 года, покажут в США и Великобритании. Эти страны были союзниками СССР во Второй мировой войне», - говорится в сообщении.

По словам генерального директора российской компании-дистрибьютора «Централ Партнершип» Вадима Верещагина, продвижение российских фильмов на зарубежных рынках – важный шаг в популяризации российского кино на международной арене. В компании особенно рады, что картина получила доверие американских и британских байеров в год 75-летия Победы.

Ранее генеральный продюсер фильма «Подольские курсанты», генеральный директор киностудии «Военфильм» Игорь Угольников сообщил о переносе премьеры фильма, запланированной на май 2020 года, из-за ограничительных мероприятий, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Пока премьера планируется на 5 октября — День памяти подольских курсантов. Один из первых показов фильма пройдет в Ледовом дворце «Витязь» в городе Подольске.

Военно-историческая драма «Подольские курсанты» рассказывает о подвиге курсантов Подольских артиллерийского и пехотного училищ в октябре 1941 года под Москвой.

Идея рассказать миру о массовом героизме молодых курсантов в октябре 1941 года под Москвой на Варшавском шоссе в селе Ильинское появилась еще в 1970-х годах у самих участников боев — ветеранов Подольского пехотного и артиллерийского училищ.

В 2016 году в Подольске и Обнинске появились инициативные группы активистов, в результате чего идея создания художественного фильма обрела второе дыхание в виде народного кинопроекта «Ильинский рубеж». Это стало общим делом большого количества людей, и проект стал действительно народным.

Осенью 2017 года состоялась передача материалов Центрального архива министерства обороны РФ, касающихся Подольских курсантов, благотворительному фонду имени Подольских курсантов в Подольске. Материалы, ранее засекреченные, позволили создать киносценарий для фильма «Подольские курсанты».