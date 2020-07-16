РИАМО - 16 июл. В Подмосковье готовы возобновить работу около 750 предприятий общественного питания, для них разработан стандарт организации работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«С целью возобновления работы предприятий общественного питания в рамках профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором мы разработали определенные правила и требования», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Руководителям предприятий необходимо направить уведомление о готовности к открытию и функционированию в министерство сельского хозяйства и продовольствия региона и орган местного самоуправления муниципального образования области. Предприятия общественного питания могут возобновить работу в соответствии с распоряжением губернатора региона Андрея Воробьева.

«Всего в Московской области насчитывается порядка 6,2 тысячи предприятий общественного питания. Это рестораны, бары, столовые, закусочные, кафе, предприятия быстрого питания. На сегодняшний день возобновить работу готовы порядка 750 предприятий общественного питания. Также в настоящее время 585 летних кафе Подмосковья готовы принять гостей, что соответствует уровню 2019 года», - подчеркнул Разин.

Он отметил, что в отношении общепита в регионе ввели еще более жесткие ограничительные меры, чем для предприятий сферы услуг. Ознакомиться со стандартом организации работы предприятий общественного питания можно на официальном сайте Минсельхозпрода Московской области.

Направить уведомление о готовности предприятия к возобновлению деятельности можно на адрес электронной почты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области: uslugi.mosreg2020@mail.ru.

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Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- Порядка 750 предприятий общественного питания Подмосковья готовы возобновить работу. Для них разработан стандарт организации работы.

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То, что происходит в мире, в России и в других странах, это абсолютно закономерно. Потому что страны и континенты – это же не город. В город попал вирус и прошел свой путь – со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например, у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим.

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