РИАМО - 16 июл. Исследователи из Канады Джули Ценг и Джордан Поппенк смогли отследить на карте мозговой активности человека окончание одной мысли и начало другой, сообщает Федеральное агентство новостей.

«При помощи визуализации нейронной активности ученые выяснили, что существуют определенные шаблоны, возникающие в мозге каждый раз, когда происходит переход между различными мыслями. Несмотря на то, что специалистам удалось расшифровать некоторые паттерны, идентифицировать и выделить каждую отдельную мысль до сих пор не удавалось», — говорится в сообщении.

Для разработки метода ученые изучили «систему пунктуации» мозга, выделив шаблоны, соответствующие переходам от одной мысли к другой. Они утверждают, что возникновение такого шаблона может свидетельствовать как о последовательной смене мыслей, так и о внезапных «озарениях».

Канадские ученые посчитали количество переходов между мыслями и сделали вывод, что в день в голове здорового человека, который спит порядка восьми часов в сутки, возникает свыше 6 тысяч мыслей.

Также ученые планируют понять, как меняется количество мыслей в течение жизни человека, а еще при различных психических заболеваниях.