РИАМО - 16 июл. Инспекторы эконадзора оштрафовали компании из Истры и Наро-Фоминского городского округа за загрязнение водных объектов в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В обоих случаях нарушения установлены по данным производственного экологического контроля.

«ООО «Землетека-Сервис», эксплуатирующее очистные сооружения вблизи деревни Шапкино Наро-Фоминского городского округа, допустило сброс в ручей, приток реки Плесенки, сточных вод с повышенным содержанием нитритов и железа», - говорится в сообщении.

Аналогичное нарушение совершила компания «Рыбокомбинат «Малая Истра», сбрасывающее сточные воды в реку Малая Истра. Лабораторный анализ показал превышение предельно допустимых концентраций ионов аммония и железа общего.

Компании также получили предписания довести степень очистки стоков до нормативных показателей. Исполнение предписаний находится на контроле Минэкологии.