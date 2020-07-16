РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июл. Общегородскую тренировку, запланированную к проведению в четверг в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска, отменили из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями открытая тренировка 16 июля в микрорайоне Изумрудные холмы отменяется», - говорится в сообщении.

Информацию о запланированных тренировках на свежем воздухе разместят в социальных сетях управления по физической культуре и спорту администрации муниципалитета и в городских пабликах.





