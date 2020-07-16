РИАМО - 16 июн. По предварительным прогнозам, жаркая погода этого лета вряд ли заметно скажется на объемах урожая зерновых культур в стране, сообщил журналистам в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Прогноз таков, что сбор зерновых культур будет на уровне средних многолетних значений за это пятилетие», — сказал Вильфанд.

По его словам, за последние пять лет объемы урожая были достаточно высокими. При этом, в 2020 году возможно некоторое уменьшение валового сбора урожая.

Ранее в Росгидромете предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России. К примеру, в Сибири температура приближается к 40 градусам выше ноля.