РИАМО - 16 июл. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов провел в четверг первое выездное совещание в новом формате в администрации Звенигорода по проблемным точкам города, такие мероприятия будут проходить еженедельно, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

На встрече обсудили работу с обращениями местных жителей в социальных сетях и в рамках муниципального ЦУРа, а также детально разобрали пути решения обозначенных проблем. Как отметил глава муниципалитета, рабочие совещания в таком формате – на площадке Звенигорода – теперь будут проходить регулярно.

«С этой недели по четвергам будем работать в таком режиме: прибытие в Звенигород, личный прием граждан, затем выезд по проблемным точкам и тем местам, где ведутся важные работы», — отметил Иванов.

По его словам, это не временное решение: выезды в таком формате будут теперь проводить регулярно.

«Мы видим, что по Звенигороду приходит много обращений и жалоб — как в «Добродел», так и в социальные сети. Город в запущенном состоянии и ему требуется особое внимание. Необходимо вместе выезжать и наводить порядок», — подчеркнул Иванов.

Помимо этого, на совещании представил свой доклад главный архитектор Одинцовского округа Кирилл Завражин. Он рассказал о текущем статусе разработки генплана, изменениях в правилах землепользования и застройки, а также о том, как будут разрабатываться охранные зоны.

После завершения совещания глава муниципалитета вместе с профильными заместителями выехал непосредственно на указанные жителями проблемные точки.