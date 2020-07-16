РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июл. Трое выпускников гимназии №2 подмосковного Красногорска получили высший балл за единые госэкзамены по географии, математике и литературе, сообщила директор образовательного учреждения Ирина Штейнберг.

«По результатам первых экзаменов основного этапа ЕГЭ, наши ребята получили максимальную оценку - 100 баллов! Шкуренков Михаил - география, Кормановский Михаил - информатика, Пославская Юлия - литература», - написала Штейнберг в своем Instagram- аккаунте.

Она поздравила ребят и педагогов и поблагодарила их за труд.

Ранее Штейнберг также сообщила, что Шкуренков стал победителем регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по географии.