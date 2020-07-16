РИАМО - 16 июл. В деревне Мисайлово Ленинского городского округа были выявлены недострои - два здания под размещение складов, эти объекты было решено достроить, один из них уже введен в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«В настоящее время складской комплекс уже введен в эксплуатацию, с него снят статус недостроя. Общая площадь составляет порядка 3 тысяч квадратных метров. Также реализация объекта позволила создать 16 новых рабочих мест», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

За 2,5 года на территории Ленинского городского округа было выявлено 132 объекта незавершенного строительства, из них 111 объектов самовольного строительства.

На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 43 объекта, что составляет 33% от общего количества. Работа по этому направлению в городском округе продолжается.