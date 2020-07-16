РИАМО - 16 июл. Дождливая погода в столице держится уже несколько дней, за эти дни может выпасть месячная норма осадков — до 94 миллиметров, в случае подтопления территорий жители могут обратиться в Мосводосток, а также в префектуру округа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Бригады готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередачи, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей.

«Городским службам поручили очистить водоприемные решетки и ливнестоки, сделать ревизию всех систем водоотведения, в местах понижения рельефа местности разместить водоперекачивающие устройства, чтобы не допустить локальных подтоплений на улицах и во дворах», — говорится в сообщении.

В случае, если подтоплений избежать не удалось, горожане могут сообщить об этом в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока и оставить заявку на вызов бригады по телефону: +7 (495) 657-87-03.

Кроме того, при скоплении большого количества воды на придомовой территории можно обратиться: в управу района (контакты есть на сайте управы), в префектуру округа (контактную информацию можно найти на сайте префектуры), в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53.

Также можно подать жалобу через портал «Наш город» (специальный раздел «Подтопление придомовой территории») или позвонить на горячую линию Объединения административно-технических инспекций: +7 (499) 264-96-81.