РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июл. Врачи в подмосковном Красногорске спасли 82-летнюю пациентку с аневризмой брюшной аорты, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Красногорскую городскую больницу №1 поступила 82-летняя женщина с выраженными болями в животе. При обследовании у нее была выявлена аневризма брюшной аорты – опасная патология. Разрыв аневризмы приводит к смерти больного почти в 50% случаев.

«Аневризма – это расширение брюшной аорты более чем в 2 раза. У пациентки произошел разрыв аневризмы, в результате чего более литра крови оказалось в брюшной полости. Женщина была экстренно прооперирована – выполнены резекция брюшной аорты и протезирование пораженного участка, с помощью аппарата для реинфузии крови восстановлена кровопотеря», - сообщил заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Красногорской больницы Ричард Хетагуров.

Он добавил, что на третьи сутки после операции пациентка была переведена из реанимации в профильное отделение под постоянное наблюдение врачей. Сейчас женщина выписана.

По словам врачей, причин возникновения аневризмы достаточно много. Однако основными являются атеросклероз и запущенная артериальная гипертензия. Заболевание до определенного времени может протекать бессимптомно. Чаще встречается у людей пожилого возраста. Поэтому для своевременной диагностики очень важно регулярно проходить диспансеризацию.

Рост аневризмы происходит не за один день, требуются годы, а иногда, и десятилетия. Ранняя диагностика позволяет оценить динамику и, если потребуется, прооперировать аневризму в плановом порядке.

«При возникновении бессимптомных болей в животе и других подозрительных симптомов не следует заниматься самолечением, врачи рекомендуют сразу же обратиться к специалисту», - заключается в материале.