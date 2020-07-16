РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 июл. В Домодедове организовали проведение доследственной проверки по факту обнаружения в лесу скелетированных останков человека, сообщается на странице ГСУ СК России по Московской области в соцсети «ВКонтакте».

«15 июля 2020 года в лесном массиве, расположенном в городском округе Домодедово, грибниками были обнаружены скелетированные останки неизвестного человека. По данному факту следственным отделом по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, принимаются меры по установлению личности человека, выясняются обстоятельства произошедшего. Также назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.