РИАМО - 16 июл. По оценкам синоптиков, 2020 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщил журналистам в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Пока на первом месте 2016 год. <...> Сейчас несколько месяцев (январь, март 2020 года - ред.) вышли на первое место. <...> это были самые теплые месяцы за весь период наблюдений с 1891 года», - рассказал Вильфанд.

Таким образом, по его словам, в настоящее время 2020 год уверенно идет на втором месте среди самых теплых. И, кроме того, может выйти в лидеры по плюсовым значениям температур.

«Может ли он быть на первом месте? Возможно. Но то, что в тройку войдет, тоже безусловно», - отметил синоптик.

Вильфанд также добавил, что такие изменения климата связаны, прежде всего, с увеличением концентрации в атмосфере парниковых газов. Если их количество не будет уменьшаться, то к концу века температура на планете может повыситься на 4-5 градусов.

При этом, если человечество прекратит негативное воздействие на атмосферу, то количество парниковых газов уменьшится на 50% только через 30 лет.

«Уже каждый год, начиная с ближайшего пятилетия, по температуре будет выше на один градус, чем в доиндустриальный период. С вероятностью 20% эта температура превысит <...> на 1,5 градуса. <...> Никогда в мире не происходило так быстро потепление», - подчеркнул Вильфанд.

Он отметил, что в настоящее время температура в европейской части России на 3-4 градуса ниже климатической нормы. В целом же вторая половина лета на территории нашей страны ожидается довольно теплой, даже жаркой, но не равномерной.

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