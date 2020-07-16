РИАМО - 16 июл. Профессиональный спасатель Татьяна Астахова вытащила из воды в Солнечногорске трехлетнего мальчика, малыш упал с пирса на озере Сенеж, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Спасатель-медик с 12-летним стажем заметила упавшего ребенка и сумела вытащить его из воды. Таким образом она предотвратила трагедию.

«На пирсе были малыши, я стала за ними приглядывать. Один мальчик, как поплавок, успел уже раза три уйти под воду. Я села на колени и просто за руку вытащила малыша из воды. Ребенок был в шоковом состоянии, а в течение секунд пяти подбежала его мама, которая видела, как я доставала малыша», – сказала Астахова.

Ранее старший смены аварийно-спасательного отряда «СолнСпас» Игорь Васильев сумел вовремя спасти пятилетнего ребенка. Мальчик сам прыгнул в водоем с пирса на центральном пляже.