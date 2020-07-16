РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. На 25 улицах поселков Малаховка и Красково провели работы по восстановлению, замене ламп и ремонту фонарей уличного освещения, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«В нашем округе за первое полугодие отработано 325 обращений жителей по вопросам наружного освещения. Установлены дополнительные светильники на темных участках дворовых территорий», - подчеркнул Ружицкий.

Он добавил, что в 34 дворах планируют работы по освещению дворовых территорий в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий.