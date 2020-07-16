РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска подростки справили нужду на фигуру футболиста Артема Дзюбы и оторвали голову, они попали на видео, их разыскивает полиция, сообщил «РИАМО в Подольске» активист Виктор Макаров.

«В микрорайоне Кузнечики на улице Генерала Смирнова, 11 в ночь с 15 на 16 июля видеокамера зафиксировала, как трое молодых парней из четырех справили нужду на фигуру футболиста Артема Дзюбы и, оторвав ей голову, ушли. Ущерб составил более 20 тысяч рублей», - сказал Макаров.

По его словам, фигура восстановлению не подлежит, ее нужно полностью менять. Ранее в октябре 2019 года две девушки уже уносили с собой эту фигуру футболиста, на них завели уголовное дело, но судебного рассмотрения с тех пор еще не было.

В июне 2019 года активисты по данному адресу установили фигуру футболиста, который отдает воинское приветствие. На заднем фоне запечатлены все результаты матчей сборной России. Фигуру установили к годовщине чемпионата мира по футболу, прошедшего в России в 2018 году.

«Поступило заявление, проводится проверка», - сказала сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.