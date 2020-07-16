РИАМО - 16 июл. АО «Воскресенские минеральные удобрения» оказало финансовую поддержку военно-поисковому отряду «Рубеж 2014», в этом году поисковики проведут Вахту памяти в Смоленской области, говорится в сообщении пресс-службы химпредприятия.

«В патриотической акции примут участие 15 поисковиков, в том числе работники химкомбината - слесарь-ремонтник ЦЦР Юрий Жаринов и аппаратчик цеха аммофоса №2 Владимир Серегин. Экспедиция состоится в лесах неподалеку от деревни Зубово Ельнинского района и продлится с 18 по 30 июля», - говорится в сообщении.

Вахта памяти «Ельнинские рубежи» проводится с целью увековечения подвига 1,2 тысячи воскресенцев-ополченцев 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения, отдавших свои жизни в бою за Родину на Ельнинском плацдарме. За последние пять лет поисковиками было обнаружено и с воинскими почестями перезахоронено более 100 останков воинов Красной Армии.

В прошлом году при поддержке химкомбината волонтеры побывали на Вахте памяти «Сталинградские рубежи 2019». Она проходила в Клетском районе Волгоградской области. Для участников была организована экскурсия в город-герой Волгоград на Мамаев курган. Также поисковики посетили панораму «Сталинградская битва», где ознакомились с вооружением и военной техникой Красной Армии.

По итогам поездки за успехи в деле увековечения памяти погибших в годы Великой Отечественной войны АО «Воскресенские минеральные удобрения» выделило поисковикам средства на покупку глубинного металлодетектора.

В 2020 году химкомбинат также окажет помощь волонтерам. Для них планируется приобрести водонепроницаемый металлоискатель для подводного поиска на глубине до 3 метров, пинпоинтер (компактный металлоискатель), а также несколько штыковых, укороченных лопат и ножей диггера.

Ежегодно под патронажем АО «Воскресенские минеральные удобрения» реализуются многочисленные общественные инициативы и проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи. Завод на протяжении многих лет оказывает поддержку центру патриотического направления «Аквариум».

Сотрудники предприятия принимают активное участие в акциях «Лес Победы», «Свеча памяти», военно-патриотических слетах молодежи «Честь имею!».

«Для химкомбината патриотическое направление работы с молодежью является одним из важнейших. Многие годы наше предприятие и его сотрудники оказывают всяческую поддержку и содействие общественным организациям, которые занимаются ответственной и полезной деятельностью», - сказала заместитель генерального директора по связям с общественностью Екатерина Иванова.

Она уточнила, что успешное сотрудничество в данной сфере будет продолжено.

«Вместе мы сможем претворить в жизнь еще больше по-настоящему важных и благих дел», - заключила Иванова.