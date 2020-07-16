РИАМО - 16 июл. Пандемия Covid-19 не отразилась на работе Росгидромета, сообщил в четверг журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Росгидромет с честью прошел эти испытания. Все наши наблюдательные системы в основном автоматизированы», — сказал Вильфанд.

По словам синоптика, специалисты на протяжение всего времени пандемии продолжали поддерживать работу измерительных приборов.

Кроме того, получение информации со спутников никак не зависело от масштабов распространения коронавируса, добавил он.

«Было уменьшено количество людей в сменах. <...> Работа велась беспрерывно», — резюмировал Вильфанд.