РИАМО - 16 июл. С начала этого года Москва получила 192 вагона для метро, и в июне была закончена замена поездов на самой популярной - Таганско-Краснопресненской ветке, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Теперь на трех линиях столичной подземки ходят только новые составы «Москва».

«Всегда говорю о том, что транспорт - основа жизни города. Поэтому даже в сложные времена мы строим инфраструктуру и обновляем парк», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что за последние полгода на столичные дороги вышли 362 новых автобуса, 40 трамваев и 132 электробуса. До конца года будет запущено около 600 электробусов.

«И еще мы постоянно повышаем требования к производителям. Например, раньше современные системы обработки и очистки воздуха были только в метро. Теперь планируем внедрять их и в наземном транспорте», - подчеркнул мэр.