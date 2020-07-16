РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июл. Члены общественного совета при УМВД России по горокругу Красногорск дали положительную оценку работе кинологической службы, говорится в сообщении пресс-службы УМВД.

В рамках осуществления общественного контроля за деятельностью полиции члены Общественного совета при УМВД России по горокругу Красногорск проверили работу кинологической службы.

«По результатам проверки членами Общественного совета дана положительная оценка работе кинологической службы», - говорится в сообщении.

Полицейские–кинологи познакомили общественников со своими четвероногими помощниками, рассказали им о своей работе, объяснили, какие функции выполняет служебная собака, как правильно ее воспитывать.

«Всего на территории содержится 12 собак. Правозащитники осмотрели вольеры, в которых находятся животные, и отметили чистоту и порядок», - добавляется в материале.

Председатель Общественного совета Роман Володин высказал мнение о необходимости улучшения условий содержания четвероногих помощников полицейских.