РИАМО - 16 июл. Московская областная дума приняла закон, отменяющий дополнительные ограничения на проведения шумных работ, ограничения в регионе были установлены ранее из-за введения режима самоизоляции, передает корреспондент РИАМО.

«В связи с режимом самоизоляции были введены ограничения на проведения шумных работ в многоквартирных домах Московской области. В настоящее время режим практически сошел на нет. К нам поступило множество обращений с просьбой вернуть закон в прежнее состояние», - сказал председатель комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Мосооблдумы Игорь Коханый.

Ранее из-за режима самоизоляции с апреля жители многоквартирных домов Подмосковья могли проводить шумные ремонтные работы только с 9 до 11 часов и с 17 до 19 часов в рабочие дни, с 10 до 11 часов и с 17 до 19 часов по субботам.