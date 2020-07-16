РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. Летние веранды, торговые центры, ремонтные мастерские и прочие субъекты малого и среднего предпринимательства в Люберцах возобновили деятельность после поэтапного снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, в общей сложности приступили к работе 1 332 субъекта малого и среднего бизнеса, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«В целом, бизнес пострадал по всей стране, особенно сфера услуг. Но сейчас отрасли постепенно реанимируются. В июне в городском округе заработали 872 объекта розничной торговли непродовольственными товарами, 145 предприятий бытового обслуживания, приступили к трудовой деятельности более 1,2 тысячи сотрудников организаций сферы услуг», - сказал Ружицкий.

К наиболее пострадавшим из-за ситуации с коронавирусом отраслям бизнеса в Люберцах относятся предприятия гостиничного бизнеса, общественного питания, организации досуга и развлечений, дополнительного образования и другие. По результатам мониторинга, это почти треть бизнес-сообщества округа - 5 249 субъектов малого и среднего предпринимательства.

«На пострадавшие отрасли бизнеса распространяются меры поддержки муниципального, регионального и федерального уровней», - подчеркнул глава муниципалитета.

В городском округе Люберцы сегодня действуют 17 537 субъектов малого и среднего предпринимательства и 13 крупных обрабатывающих организаций, в которые входят предприятия ОПК, машиностроения, пищевой и легкой промышленности.