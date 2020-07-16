РИАМО - 16 июл. Московская областная дума приняла законопроект, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях Подмосковья, которые устанавливают штрафы за нарушения в области обращения с животными, передает корреспондент РИАМО.

«Кодекс Московской области об административных правонарушениях дополняется статьей, содержащей обязательные требования, за несоблюдение которых предлагается привлекать должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц к административной отвественности в виде наложения на них административного штрафа», - сказал министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин.

Штрафы за нарушения будут варьироваться от 10 до 50 тысяч рублей. Например, нарушение порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев будет наказываться штрафом на должностных лиц – от 10 до 15 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели получат штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, юридические лица – от 30 до 50 тысяч рублей.