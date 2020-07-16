РИАМО - 16 июл. Известный диктор и актер Сергей Вострецов озвучил аудиогид для центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, который можно скачать и прослушать, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«Я надеюсь, что эта работа понравится всем, кто придет на экскурсию в центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, поможет познакомиться с достижениями нашей страны в освоении космоса и, возможно, разбудит интерес к тому, что происходит далеко за пределами нашей планеты», – сказал Вострецов.

Тур начинается с осмотра павильона «Космос», в котором 12 апреля 2018 года начал работать центр «Космонавтика и авиация». Затем путешествие идет по главным разделам: «КБ-1. Космический бульвар, где диктор расскажет о космических достижениях; в «КБ-2. Конструкторское бюро» речь пойдет о выдающихся изобретениях советских конструкторов; в «КБ-3. Космодром будущего» гостей будет ждать знакомство с интерактивными экспонатами центра.

Вострецов является очень популярным и занимается озвучкой документальных фильмов на Первом канале, передач на канале ЧЕ, исторических программ на канале «Культура». Он – брендвойс каналов «Муз-ТВ» и «Культура». Голос Сергея можно услышать на радио «Звезда», «Радио России. Культура» и Sputnik.

Для того, чтобы получить аудиогид, необходимо установить приложение izi.travel на смартфон или планшет либо открыть сайт izi.travel в интернет-браузере. Затем через поиск нужно найти раздел «Космонавтика и авиация», выбрать аудиотур «Обзорная экскурсия» и нажать кнопку старта. Тур можно провести по обычному маршруту или посещать пункты в такой последовательности, в которой захочется клиенту. Звыковые дорожки сопровождаются снимками экспонатов и текстовым описанием, дублирующим речь диктора.