РИАМО - 16 июл. Еще 180 вагонов поезда «Иволга» станут ходить на Московских центральных диаметрах (МЦД), а новые 11-вагонные составы начнут перевозку пассажиров до конца 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На данный момент на МЦД работают 39 новейших поездов с улучшенной шумоизоляцией, комфортом и уровнем безопасности. Кроме того, перевозкой пассажиров занимаются составы «Ласточка» (на МЦД-2), «Аэроэкспресс» (на МЦД-1) и поезда с вагонами серии ЭП2Д.

«До конца года парк Московских центральных диаметров будет полностью обновлен. В частности, перевозчик первых двух диаметров — АО «Центральная ППК» — получит 120 вагонов поезда «Иволга 1.0» для МЦД-2 и 60 вагонов поезда «Иволга 2.0» для МЦД-1», – сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 курсирует около 180 поездов, состоящих более чем из двух тысяч вагонов. C момента запуска они перевезли уже более 76 миллионов пассажиров.

Новейшие вагоны серий «Иволга 1.0» и «Иволга 2.0» имеют ряд преимуществ. Среди них технология пневмоподвешивания, за счет которой обеспечиваются плавный ход, а также низкий уровень шума и вибрации; поручни с теплым покрытием; расположенные «лицом» друг к другу кресла и полки для багажа. Ширина дверных проемов достигает 140 сантиметров, а сами двери переместили в центр вагона.

Кроме того, составы серии «Иволга» получили в качестве оборудования климат-контроль и систему обеззараживания воздуха, а также бесплатный Wi-Fi. В первых вагонах имеются места для пассажиров-колясочников, а также для транспортировки велосипедов.

В туалетах стоят сенсорные смесители и дозаторы мыла, электросушилки для рук и пеленальные столики. Туалетные комнаты адаптировали для инвалидов. В каждый вагон установили по 16 USB-розеток для зарядки гаджетов. В «Иволге 2.0» зарядки имеются в каждом сиденье и адаптивное освещение, прислонные сиденья у дверей и миниатюрные столики около окон. В салоне поезда можно увидеть бегущую строку, которая расскажет о маршруте поезда; информационные экраны.

С начала работы МЦД на поездах двух веток было совершено свыше 76 миллионов поездок. С появлением МЦД удалось разгрузить метро на 12%. Вскоре в столичном регионе построят МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Киевско-Горьковский».

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