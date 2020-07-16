РИАМО - 16 июл. Иммуноферментный анализ крови – ИФА-диагностику – провели более 200 тысяч раз для жителей Московской области, тест позволяет определить наличие антител к новой коронавирусной инфекции в крови пациента, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Возможность пройти ИФА-диагностику в Московской области доступна всем жителям региона. Это необходимо для определения популяционного иммунитета к коронавирусу. На сегодняшний день в Подмосковье у 19,9% прошедших данное исследование обнаружено содержание антител к коронавирусу», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

За последнюю неделю жителям Московской области выполнили около 40 тысяч таких исследований. За два месяца - более 200 тысяч.

Чтобы пройти ИФА-исследование, необходимо записаться в процедурный кабинет поликлиники на портале госуслуг или по телефону 8-800-550-50-30.

Тестирование проводится бесплатно, в рамках ОМС.

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Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- Российским медикам, боровшимся с Covid-19, могут разрешить досрочный выход на пенсию. Сейчас документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве.

- Российские врачи провели свыше 24 миллионов тестов на коронавирус. Под наблюдением специалистов находятся более 270 тысяч человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В четверг в Москве зафиксировали самый низкий показатель заразившихся коронавирусной инфекцией с начала апреля. За сутки в городе выявили 531 новый случай Covid-19.

- За последние сутки в России зафиксировали 6 428 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 174 случая заражения. В Москве - 531 случай

- Собянин выразил надежду, что Москва избежит «жесткой» вспышки коронавируса.

То, что происходит в мире, в России и в других странах, это абсолютно закономерно. Потому что страны и континенты – это же не город. В город попал вирус и прошел свой путь – со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например, у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим.

- За последние сутки в столице умерли 24 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4258.