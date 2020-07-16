РИАМО - 16 июл. Столичное метро совместно с комитетом общественных связей и молодежной политики Москвы выпустили тематические молодежные карты «Тройка» и проездные билеты «Единый», говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Брендированные карты в фирменном стиле молодежных проектов столицы «Тройка» с четверга можно приобрести в билетных автоматах, а билеты «Единый» – во всех кассах московского метро. Карты «Тройка» выпущены тиражом в 10 тысяч экземпляров, а брендированные билеты «Единый» — 400 тысяч экземпляров.

«Выпуск тематических проездных билетов и карт «Тройка» стал доброй традицией Московского метрополитена. Новый тираж мы посвятили молодежи Москвы, нашим юным пассажирам. Уверены, что тематические карты «Тройка» и билеты «Единый» в ярком дизайне придутся им по вкусу», – сказала замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Дизайн «Тройки» и билетов «Единый» выполнен в фирменном стиле и цветовой гамме проектов столичного комитета общественных связей и молодежной политики. На лицевой стороне карт «Тройка» разместили QR-код, который ведет на веб-сайт приложения «Зачетная Москва» — навигатора для студентов и молодежи города, где можно узнать об интересных мероприятиях в столице и стать их участником.

«Выпуск молодежных карт – это еще один способ выразить благодарность всем ребятам Москвы, которые активно поддерживают город и его жителей в любых ситуациях. Сейчас лето – время ярких событий, активного отдыха, хорошего настроения и прогулок. Надеюсь, наши красочные карточки помогут в этом молодежи и будут радовать москвичей», – отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.