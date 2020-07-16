РИАМО – 16 июл. Шеф-повар кафе-пекарни «Печорин» Евгений Александров рассказал, как определить, готова ли сковорода для жарки или еще нет, блюдо можно испортить, если начать готовить как на холодной, так и на раскаленной сковороде, сообщает aif.ru.

Если сковорода плохо разогрета, то продукт будет приставать к ней, если перегрета — гореть.

«Самый простой способ определить, достаточно ли разогрета сковорода, — капнуть на нее немного воды. Если вода будет спокойно вести себя на сковороде — еще рано жарить, если зашипит и испарится — сковорода перегрета. А если же капелька воды немного побегает по сковороде, потом испарится — это как раз идеальный прогрев», - сказал эксперт.

Этим способом можно проверять степень разогрева любой сковороды — тефлоновой, чугунной, из нержавеющей стали.