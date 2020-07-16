РИАМО - 16 июл. Депутаты Мособлдумы постановили направить обращение в правительство РФ и Госдуму с предложением передать полномочия по закупке лекарств от спинальной мышечной атрофии (СМА) на федеральный уровень, передает корреспондент РИАМО.

Это связано с тем, что высокая стоимость лекарственных препаратов не позволяет удовлетворить региональные потребности в полном объеме, сообщил на заседании Мособлдумы председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

«Мы предлагаем передать полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных спинальной мышечной атрофией, на федеральный уровень, включив данное заболевание в перечень заболеваний, по которым осуществляется централизованная закупка лекарственных препаратов», — сказал Голубев.

Он добавил, что, к примеру, действенный лекарственный препарат — «Спинраза» — является одним из самых дорогих в мире. Лечение таким препаратом в течение одного года для больного обойдется в 48 миллионов рублей.