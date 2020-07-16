РИАМО - 16 июл. Представительство Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чехии провело работу по уточнению персональных данных воинов Красной Армии, которые похоронены в городе Брно и в Оржехове, в том числе были установлены имена бойцов из Московской области, говорится в сообщении пресс-службы представительства.

«На мемориальном комплексе в городе Брно, одном из 14 крупных воинских захоронений на территории Чешской Республики, погребено 3668 солдат и офицеров Красной Армии, погибших при освобождении города и близлежащих населенных пунктов. В ходе работы представительства удалось установить 1715 имен воинов, которые ранее значились неизвестными. На мемориальном комплексе в населенном пункте Оржехов погребено 1467 воинов, в ходе работы установлены и уточнены имена 1126 захороненных», — говорится в сообщении.

По архивным документам получена информация о месте рождения погибших воинов. При необходимости родственники могут обратиться в представительство для получения официальной информации о настоящем месте захоронения их родных, о порядке посещения могилы и другом.

Так, на мемориальных плитах в городе Брно увековечены уроженцы Московской области: рядовой Борис Андрейчев, сержант Михаил Борисов, лейтенант Михаил Горохов, рядовой Василий Кириков, ефрейтор Николай Простоволосов, рядовой Василий Темнов, старшина Михаил Яшков и другие.

На мемориальных плитах в Оржехове увековечены следующие уроженцы Московской области: рядовой Николай Берданосов, младший лейтенант Николай Михайлов, сержант Николай Лавров, ефрейтор Александр Головкин и другие.

Полный список установленных имен офицеров, рядового и сержантского состава, а также граждан СССР, захороненных на территории Чешской Республики, можно посмотреть на сайте представительства.