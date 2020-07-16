РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. На автовокзале подмосковного Подольска заработал бесплатный Wi-Fi, доступный для всех пассажиров и прохожих округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В рамках пилотного проекта бесплатный Wi-Fi заработал на 13 автовокзалах и автостанциях АО «Мострансавто»: в Подольске, Чехове, Орехово-Зуеве, Серпухове, Можайске, Луховицах, Коломне и других городах. В зависимости от площади на автостанциях и автовокзалах устанавливается от трех до восьми точек доступа. Работы проводит ПАО «Ростелеком», а оборудование и сервисы предоставляет АО «МаксимаТелеком», - говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться интернетом, пассажиры должны пройти СМС-регистрацию. Пользователям, зарегистрированным в MT_FREE ранее, повторное прохождение идентификации не потребуется. Места с доступом к Wi-Fi отметят специальными стикерами.

«Нам важно создавать для жителей и гостей области комфортные условия пребывания на автовокзалах и автостанциях. В июне количество пассажиров в автобусах предприятия увеличилось больше чем в два раза по сравнению с майскими показателями и превысило 20 миллионов человек», - пояснил гендиректор АО «Мострансавто» Владислав Мурашов.

Он добавил, что в первый месяц лета трафик достиг 55% от объемов прошлого года. В Подмосковье много достопримечательностей, которые делают регион привлекательным для туристов. Бесплатный доступ в интернет поможет пассажирам оставаться на связи, планировать свой маршрут и узнавать новое о туристических «жемчужинах» области.

По словам директора инфраструктурного бизнеса «МаксимаТелеком» Ильи Черкасова, единая сеть MT_FREE уже 7 лет помогает пассажирам по всей России с пользой проводить время в поездке и в ожидании транспорта. За этот короткий срок бесплатный Wi-Fi стал неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры больших городов.