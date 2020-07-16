РИАМО - 16 июл. Двое злоумышленников совершили разбойное нападение на водителя автобуса в столичном районе Орехово-Борисово Северное, молодых людей задержали, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Происшествие произошло около дома №13 на Ореховом бульваре. Водитель автобуса обратился в полицию 15 июля.



«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 15 июля в 03:40 <...> двое неизвестных совершили хулиганские действия в отношении водителя автобуса. Один из них, угрожая пневматическим пистолетом, потребовал передать им денежные средства, но, получив отказ, произвел один выстрел в область груди потерпевшего», - сказал собеседник агентства.

Водитель стал убегать, и тогда неизвестный произвел несколько выстрелов в его сторону. Он повредил при этом стекло окна и металлическую обшивку автобуса.

С ушибленной раной груди и гематомой левого бедра скорая помощь доставила водителя в больницу. Ему оказали помощь и отпустили.

В тот же день в 04:55 у дома №29 на улице Генерала Белова патруль задержал неработающих молодых людей 2000 и 1998 годов рождения, которые изобличены в совершении указанного преступления. У них изъяли пневматический пистолет.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).