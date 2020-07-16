РИАМО - 16 июл. Депутаты Московской областной думы в четверг приняли законопроект о едином цвете пассажирских автобусов на территории Московской области, передает корреспондент РИАМО.

Ранее проект закона был одобрен на заседании думы и направлен во фракции, комитеты, государственно-правовое управление думы, региональному прокурору и губернатору Подмосковья, напомнил на заседании Мособлдумы председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев.

«С учетом поступивших замечаний и предложений, комитет предлагает установить дату вступления в силу закона с 1 января 2021 года», — сказал Григорьев.

В пояснительной записке добавляется, что цвет кузова автобуса должен быть белого цвета с желтыми и темно-серыми полосами.

Кроме того, на них должны размещаться наименование и логотип перевозчика, а также логотип общественного транспорта Московской области.