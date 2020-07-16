РИАМО - 16 июл. В Госдуму РФ внесен законопроект, предусматривающий крупные штрафы за отказ удалить запрещенную информацию в интернете, с данной инициативой выступили депутаты Сергей Боярский и Александр Хинштейн.

Проект документа опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Данная инициатива устранит пробел в сфере регулирования ответственности за неисполнение требований законодательства», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Планируется штрафовать граждан на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. От 200 тысяч до 400 тысяч рублей сумма штрафа может составить для должностных лиц, от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей — для юрлиц. В случае повторного нарушения суммы многократно возрастают.

Закон будет распространяться на YouTube, Twitter, Instagram и Facebook. Эти сервисы часто игнорируют требования Роскомнадзора о блокировке запрещенного контента.