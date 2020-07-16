РИАМО - 16 июл. В начале следующей недели температура воздуха в Московском регионе поднимется до плюс 25 градусов, сообщил в четверг журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник да и во вторник температура от 21 до 25 градусов, <...> без существенных осадков. Затем опять прогнозируется небольшое понижение температуры. Давление будет повышаться, небо будет более облачным», - рассказал Вильфанд.

Он добавил, что в ближайшую пятницу еще не будет превышать двадцатиградусной отметки. В субботу начнет подрастать давление, и солнце будет чаще выглядывать из-за облаков. Ожидается переменная облачность и небольшие дожди.

«Температура повысится уже до плюс 20 - плюс 22 градусов. Примерно такой же температурный фон и в воскресенье. <...> Солнышко побольше будет, даже до плюс 23 - плюс 24», - отметил Вильфанд.

Таким образом, по его словам, на выходных погода в Москве и области приблизится к климатической норме.