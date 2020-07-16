В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о снятии части ранее введенных для профилактики коронавируса мер. С 16 июля смогут возобновить работу кафе и рестораны, а с 1 августа откроются кинотеатры. Также ослаблен масочный режим. Где теперь можно не носить маски и какие правила действуют для тех, кто приехал из-за границы, читайте в материале РИАМО.

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В парки без масок

Со среды, 16 июля, жители Подмосковья и гости региона могут не носить маски в парках культуры и отдыха. Вместе с тем сохраняется требование соблюдать масочный режим в общественных местах: транспорте, медучреждениях, магазинах, госучреждениях и так далее.

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Кафе и рестораны

пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг Московской области

Предприятия общественного питания могут начать работу в полном объеме уже с 16 июля. Ранее предполагалось, что они заработают 25 июля.

Летние веранды при кафе и ресторанах в регионе принимают посетителей с 12 июня. В заведениях соблюдаются особые санитарные меры – размещение столов в 1,5 метрах друг от друга, безналичная и бесконтактная оплата, «входной фильтр» для персонала, регулярная уборка и дезинфекция пространств.

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Кино и официальные мероприятия

В августе поклонники кино снова смогут насладиться просмотром фильмов на большом экране – с 1 числа разрешена работа кинотеатров. Просмотр кино будет организован с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. В частности, рассадка зрителей (если они не являются членами одной семьи или не проживают вместе) должна быть организована таким образом, чтобы между посетителями соблюдалось расстояние в один метр.

Сейчас в регионе можно посетить бесплатные автокинотеатры и летние кинотеатры под открытым небом.

Также с 1 августа органы власти Московской области вновь смогут проводить официальные мероприятия.

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Правила для прибывших из-за границы

Для российских граждан, возвращающихся в регион из-за рубежа (кроме прибывающих вывозными рейсами), введены послабления. Теперь им не нужно соблюдать двухнедельный карантин – достаточно пройти тестирование на коронавирус (методом ПЦР) в течение трех календарных дней с момента прибытия. Однако по-прежнему необходимо сообщать по телефону 8 (800) 550-50-30 о своем возвращении в страну, о месте и датах пребывания за рубежом и оставлять контактную информацию. Работодатели выезжающих за рубеж граждан должны информировать их о новых требованиях.

В свою очередь, иностранные граждане, прибывающие в Московскую область из-за границы, также должны либо пройти тестирование в течение трех дней с момента приезда, либо предоставить справку об отсутствии COVID-19, выданную не ранее чем за три для до приезда. Работодатели, трудоустраивающие иностранцев, обязаны проверять наличие соответствующих медицинских документов.

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