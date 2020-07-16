РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июл. Госавтоинспекторы проконтролируют соблюдение правил дорожного движения при грузовых и пассажирских перевозках в период с 20 по 26 июля в Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами, в период с 20 по 26 июля на территории Московской области (в том числе в Красногорске - ред.) запланировано профилактическое мероприятие», - говорится в сообщении.

В 2019 году в регионе по вине водителей грузового и пассажирского транспорта совершено 406 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди.

«Анализ причин и условий совершения данных дорожно-транспортных происшествий указывает, что в каждом третьем ДТП усматривается нарушение режима труда и отдыха со стороны водителей», - добавляется в материале.

Основной причиной является отсутствие должного контроля со стороны должностных и юридических лиц автотранспортных предприятий.